"طالبان": لا دليل حتى الآن يثبت مقتل الظواهري في كابول



قال المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، الخميس، إنه حتى الآن "لم يعثروا على أي دليل" يثبت مقتل زعيم "القاعدة" الإرهابي أيمن الظواهري في كابول، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد دليل ملموس على مقتل الظواهري".

وأوضح مجاهد في مقابلة مع قناة "طلوع نيوز" الإخبارية في أفغانستان، أنه "وفقًا لأبحاثهم، لم يتم العثور على دليل واضح يثبت مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في هجوم بطائرة مسيرة أمريكية في كابول".

وأضاف: "لم نتوصل إلى نتيجة بعد، ولا يوجد سبب واضح وحاسم لإثبات وقوع مثل هذه الحادثة، ولا يزال الأمر متروكًا للمطالبة، ولم نتلق سبباً مرضياً من أمريكا".