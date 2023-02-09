"طالبان": لا دليل حتى الآن يثبت مقتل الظواهري في كابول
قال المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، الخميس، إنه حتى الآن "لم يعثروا على أي دليل" يثبت مقتل زعيم "القاعدة" الإرهابي أيمن الظواهري في كابول، مشيرًا إلى أنه "لا يوجد دليل ملموس على مقتل الظواهري".
وأوضح مجاهد في مقابلة مع قناة "طلوع نيوز" الإخبارية في أفغانستان، أنه "وفقًا لأبحاثهم، لم يتم العثور على دليل واضح يثبت مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في هجوم بطائرة مسيرة أمريكية في كابول".
وأضاف: "لم نتوصل إلى نتيجة بعد، ولا يوجد سبب واضح وحاسم لإثبات وقوع مثل هذه الحادثة، ولا يزال الأمر متروكًا للمطالبة، ولم نتلق سبباً مرضياً من أمريكا".
وفي 31 من يوليو/تموز 2022، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مقتل الظواهري في كابول بعد عملية خاصة بطائرة بدون طيار.
وعلى الرغم من أن "طالبان" لم تؤكد بعد وجوده ووفاته، فقد وصفت مرارًا هذه الضربة الجوية بأنها "انتهاك واضح للمبادئ الدولية واتفاق الدوحة".
وبعد هذا الحدث، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن "طالبان" انتهكت اتفاق الدوحة "بشكل صارخ" بإيوائها زعيم "القاعدة".
من جانبه، لم يؤكد تنظيم "القاعدة" الإرهابي بعد مقتل الظواهري، ونشر شريط فيديو له في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.