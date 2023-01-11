مسؤولة أمريكية: خليفة أيمن الظواهري لم يتضح بعد

قالت مسؤولة في المخابرات الأمريكية، الثلاثاء إن خليفة زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، الذي يُعتقد أنه قُتل في غارة أمريكية، العام الماضي، لا يزال غير واضح.

وقُتل الظواهري في هجوم أمريكي في أفغانستان، في أكبر ضربة للجماعة المتشددة منذ مقتل مؤسسها أسامة بن لادن في 2011.