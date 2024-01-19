"الغارديان": ترامب يستغل الانتخابات للهروب من المحاكمة
اتهمت صحيفة "الغارديان" البريطانية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمحاولة التملص من المحاكمات التي يواجهها من خلال خوض الانتخابات الرئاسية.
ورأت الصحيفة أن ترامب يقود سباقًا هو "الأخطر" مع القانون، وليس مع المرشحين الجمهوريين الآخرين، وأنه لا يواجه منافسة جدية بالفعل.
وقالت: "رغم فوزه الساحق في نتائج المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا، إلا أنه ما زال يعتبر هاربًا من محاكماته القانونية".
واعتبرت الصحيفة أن إستراتيجية ترامب الشاملة، ليست إلا القشة التي يتعلق بها لتأخير محاكماته وإظهار نفسه بصورة "الشهيد" الذي سينقذه من آمن به، وليست حقًا لهزيمة خصومه الجمهوريين.
وأضافت أن ترامب يسعى إلى استغلال الحملة السياسية لتجنب "اليوم الموعود"، في إشارة إلى المحاكمة، بالإضافة إلى كونها تدرُّ له الأموال.
وكانت نتيجة المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا بمثابة "حكاية سهلة" يمكن التنبؤ بها، وفقًا لوصف الصحيفة، التي أشارت مع ذلك إلى أنها كانت ضرورية في الكشف عن الدرجة التي خيمت بها هيمنة ترامب على الحزب الجمهوري.
ولفتت إلى أن كريس كريستي، الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي، انسحب من الانتخابات، معلنًا: "سأتأكد من أنني لن أتمكن بأي حال من الأحوال من تمكين دونالد ترامب من أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة مرة أخرى".
وفي نهاية العملية التي ستؤدي إلى ترشيح ترامب حتمًا، سينضم ما تبقى الحزب الجمهوري إلى طائفة ترامب، بحسب الصحيفة.
وفي استطلاع للرأي تم طرحه على الجمهوريين: "هل تعتقد أن جو بايدن فاز بشكل شرعي بالرئاسة في العام 2020؟"، أجاب 65% منهم بالنفي، وصوت 69% منهم لصالح ترامب، ما اعتبرته الصحيفة إفسادًا للرأي بين الجمهوريين.