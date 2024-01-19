"الغارديان": ترامب يستغل الانتخابات للهروب من المحاكمة

وأضافت أن ترامب يسعى إلى استغلال الحملة السياسية لتجنب "اليوم الموعود"، في إشارة إلى المحاكمة، بالإضافة إلى كونها تدرُّ له الأموال.

وكانت نتيجة المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا بمثابة "حكاية سهلة" يمكن التنبؤ بها، وفقًا لوصف الصحيفة، التي أشارت مع ذلك إلى أنها كانت ضرورية في الكشف عن الدرجة التي خيمت بها هيمنة ترامب على الحزب الجمهوري.

ولفتت إلى أن كريس كريستي، الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي، انسحب من الانتخابات، معلنًا: "سأتأكد من أنني لن أتمكن بأي حال من الأحوال من تمكين دونالد ترامب من أن يصبح رئيسًا للولايات المتحدة مرة أخرى".

وفي نهاية العملية التي ستؤدي إلى ترشيح ترامب حتمًا، سينضم ما تبقى الحزب الجمهوري إلى طائفة ترامب، بحسب الصحيفة.

وفي استطلاع للرأي تم طرحه على الجمهوريين: "هل تعتقد أن جو بايدن فاز بشكل شرعي بالرئاسة في العام 2020؟"، أجاب 65% منهم بالنفي، وصوت 69% منهم لصالح ترامب، ما اعتبرته الصحيفة إفسادًا للرأي بين الجمهوريين.