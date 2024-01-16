تمهيدا لمواجهة بايدن.. ترامب يعزز هيمنته على الحزب الجمهوري

عزز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تقدمه "الذي لا يمكن إنكاره"، بحسب وصف موقع "Axios" الأمريكي، كمرشح للحزب الجمهوري في السباق الرئاسي المقبل، مشددا قبضته كممثل للحزب في المنافسة المرتقبة مع الرئيس الحالي جو بايدن.

وأشار الموقع إلى فوز ترامب الكبير في الانتخابات الحزبية بولاية أيوا، أمس الإثنين، بعد 30 دقيقة فقط من بدء هذه العملية الانتخابية الحزبية في الولاية.

وإلى جانب فوز ترامب الذي كان متوقعا، حصل حاكم فلوريدا "رون ديسانتيس" على المركز الثاني متقدّمًا بفارق ضئيل على نيكي هايلي، السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة.