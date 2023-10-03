العنصرية والتهديدات والعنف مظاهر تُغلف الحملات الانتخابية في نيوزيلندا

قالت صحيفة "الغارديان" إن نيوزيلندا تتمتع بوصول مفتوح نسبيًا إلى ساستها، وكانت الحملات الانتخابية تاريخيًا آمنة إلى حد ما، لكن الانتهاكات والتهديدات والهجمات تصاعدت مع اقتراب موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مع استهداف النساء ومرشحي الماوري، السكان الأصليين لنيوزيلندا، بشكل خاص.

وأضافت أن "هانا راوهيتي مايبي" واحدة من أصغر المرشحين السياسيين في نيوزيلندا، عانت من انتهاكات غير مسبوقة، الأسبوع الماضي، أكثر مما شهده العديد من كبار السياسيين طوال حياتهم المهنية.

وأوضحت أن منزل المرشحة عن حزب "تي باتي ماوري" تعرض إلى اقتحام مرتين، وتم تفتيش ممتلكاتها وصناديق القمامة، وتُركت رسالة تهديد في صندوق بريدها، وحضر رجل إلى منزلها في الساعات الأولى من الصباح وهو يصرخ بإهانات عنصرية، أثناء محاولته اجتياز سياج منزلها.