كريس هبكينز يتولى رسميا رئاسة وزراء نيوزيلندا خلفا لجاسيندا أردرن

وقال هيبكنز بعد توليه منصبه "هذا أكبر امتياز وأكبر مسؤولية في حياتي"، مضيفا "أشعر بالاندفاع والحماسة لمواجهة التحديات الماثلة".

وأحدثت استقالة أردرن صدمة في نيوزيلندا بعد أقل من ثلاث سنوات على فوزها بولاية ثانية إثر فوز انتخابي ساحق.

وخلال ولايتها، واجهت أردرن جائحة كوفيد-19 وثورانا بركانيا فتاكا وأسوأ اعتداء يرتكب في البلاد عندما أقدم شخص يؤمن بتفوق البيض العام2019 على قتل 51 مصلّيا مسلما في مسجدين في كرايستشيرش.

وكان آخر ظهور علني لها رئيسة للوزراء عند خروجها من البرلمان الأربعاء وسط تصفيق المئات من المواطنين الذين كانوا في انتظارها.