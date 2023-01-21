نيوزيلندا.. ترشيح كريس هبكينز لخلافة جاسيندا أردرن
رشّح نوّاب حزب العمّال الجمعة كريس هبكينز لرئاسة الوزراء في نيوزيلندا، حسبما أعلن الحزب في بيان، وبالتالي سيحلّ هذا المسؤول السابق عن الاستجابة لكوفيد-19 محلّ جاسيندا أردرن.
ولا يزال يتعيّن أن يتلقّى هبكينز الترشيح الرسمي من رئاسة حزبه الأحد، قبل أن يصبح رئيس الوزراء الحادي والأربعين لبلاده، بعد الاستقالة المفاجئة لأردرن الخميس.
وسيكون رئيس الحكومة الجديد مسؤولًا عن قيادة حزبه في الانتخابات العامّة في تشرين الأوّل/أكتوبر.
وقال دنكان ويب من حزب العمّال إنّ المجلس الانتخابي للحزب "سيجتمع الساعة الواحدة بعد ظهر الأحد للتصديق على ترشيح هيبكينز وتثبيته زعيمًا للحزب".
بصفته زعيمًا للحزب الحاكم، سيصبح هبكينز رئيسًا للوزراء عندما تترك أردرن منصبها.
ورأت كاتبة الافتتاحيات جوزي باغاني أنه "حساس ولطيف وكفؤ وحازم".
واستقالت أردرن البالغة 42 عاما الخميس مؤكدة أنها "لم تعد تملك ما يكفي من طاقة" لمواصلة حكم البلاد بعد خمس سنوات ونصف سنة في الحكم وقبل تسعة أشهر من موعد الانتخابات التشريعية.
خلال ولايتها، واجهت أردرن جائحة كوفيد-19 وثورانا بركانيا فتّاكا وأسوأ اعتداء يرتكب في البلاد عندما أقدم شخص يؤمن بتفوق البيض العام2019 على قتل 51 مصلّيًا مسلمًا في مسجدين في كرايستشيرش.