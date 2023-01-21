نيوزيلندا.. ترشيح كريس هبكينز لخلافة جاسيندا أردرن

رشّح نوّاب حزب العمّال الجمعة كريس هبكينز لرئاسة الوزراء في نيوزيلندا، حسبما أعلن الحزب في بيان، وبالتالي سيحلّ هذا المسؤول السابق عن الاستجابة لكوفيد-19 محلّ جاسيندا أردرن.

ولا يزال يتعيّن أن يتلقّى هبكينز الترشيح الرسمي من رئاسة حزبه الأحد، قبل أن يصبح رئيس الوزراء الحادي والأربعين لبلاده، بعد الاستقالة المفاجئة لأردرن الخميس.