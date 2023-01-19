لماذا تنحت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن عن منصبها؟

عندما يكون المنصب تكليفا لا غنيمة يكون المشهد هكذا

رئيسة وزراء نيوزلندا جاسيندا أرديرن تعلن وهي تغالب دموعها التنحي رغم شعبيتها الجارفة في مفاجأة صادمة للنيوزيلندايين.

ظهرت أرديرن البالغة 42 عاما، على الساحة الدولية في عام 2017 عندما أصبحت أصغر رئيسة حكومة في العالم في سن 37.

وترسخ أسلوبها القيادي المتعاطف من خلال رد فعلها على مجزرة عنصرية استهدفت المسلمين عام 2019. كما نالت استحسانا من الأطياف السياسية كافة لطريقة تعاملها مع جائحة كوفيد-19. لتصبح نجمة على الساحة العالمية.