حرائق الغابات في كولومبيا أتت حتى الآن على أكثر من 17 ألف هكتار

أتت حرائق غابات على أكثر من 17 ألف هكتار في كولومبيا، منذ تشرين الثاني/نوفمبر، وفق ما أعلنت السلطات، الجمعة، فيما تواجه البلاد أكثر أشهر كانون الثاني/يناير حرا منذ عقود.

وسُجِّل أكثر من 340 حريقا في تلك الفترة مهدت لها فترات طويلة من الجفاف ودرجات حرارة مرتفعة قياسية وظاهرة إل نينيو المناخية، على ما قالت وزيرة البيئة سوزانا محمد، مضيفة أن 26 حريقا ما زالت مشتعلة.

ومنذ الاثنين، تكافح كولومبيا حرائق عدة قرب العاصمة، بما فيها حرائق في الجبال المطلة على بوغوتا، ونصحت السلطات السكان الذين يعيشون في محيط المناطق المتضررة بتجنب الخروج بسبب سوء نوعية الهواء.

وقالت وزيرة البيئة، في مؤتمر صحافي: "اليوم، هناك حريق في نيفادا ديل كوكوي"، وهي محمية طبيعية تقع على مسافة نحو 250 كيلومترا شمال شرق بوغوتا.

وأضافت أن ألسنة اللهب كانت عند نقطة "مرتفعة جدا" في المحمية، وبالتالي أرسلت مروحية لتقييم الوضع.

ويشتعل حريق على مسافة تبعد حوالي 900 متر من حي إل بارايسو شرق بوغوتا.