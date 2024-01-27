2024 قد يكون الأكثر حرارة في تاريخ المكسيك

حذر الباحث كونستانتينو جونزاليس سالازار، من معهد "UNAM" لعلوم الغلاف الجوي وتغير المناخ، من أن عام 2024 قد يكون الأكثر حرارةً في تاريخ المكسيك.

ووفقاً لموقع "إنفوباي" الإخباري هناك تسارع ملحوظ في تغير المناخ.

ومن بين العواقب بالنسبة للمكسيك، برزت زيادة الجفاف إلى 35.95%، ما أدى إلى أزمة مياه للسكان.

كما أن درجات الحرارة المرتفعة تؤثر أيضاً على ديناميكيات المجتمع، ولها تأثيرات على الغذاء والموارد المائية وكذلك الصحة، بسبب الأمراض مثل حمى الضنك.

وأوضح منتجو الطماطم المكسيكيون أن النقص في هذا المنتج في الأسابيع الأخيرة يرجع إلى حد كبير إلى حقيقة أن الجفاف في منطقة "سينالوا" و"سونورا" أثر على المحاصيل.