حزب بارز في تشاد يرفض اتفاق المعارضة والحكومة

رفض "الحزب الديمقراطي" في تشاد، وهو من أبرز الأحزاب السياسية التشادية، اليوم، الاتفاق الذي وقعته قوى من المعارضة مع السلطة في العاصمة الكونغولية كينشاسا بداية هذا الشهر.

وقال الحزب في بيان له إنه لم يرتبط بتوقيع اتفاق كينشاسا، "وبالتالي فنحن غير معنيين به، ونظل متشككين تجاه قول الحكومة إنها ملتزمة بضمان حرية ممارسة أنشطة الأحزاب السياسية بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها".

وأضاف البيان أن الحزب الديمقراطي غيرواثق من أن قوى السلطة ستحترم الحريات الأساسية للمواطنين والأحزاب في الوقت الذي" أصدرت هذه الحكومة نفسها وفي ليلة واحدة 4 مراسيم قمعية، تهدد بقتل أي متظاهر سياسي يحاول المطالبة بحقوقه المدنية"، وفق تعبير البيان.