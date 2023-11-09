حزب بارز في تشاد يرفض اتفاق المعارضة والحكومة
رفض "الحزب الديمقراطي" في تشاد، وهو من أبرز الأحزاب السياسية التشادية، اليوم، الاتفاق الذي وقعته قوى من المعارضة مع السلطة في العاصمة الكونغولية كينشاسا بداية هذا الشهر.
وقال الحزب في بيان له إنه لم يرتبط بتوقيع اتفاق كينشاسا، "وبالتالي فنحن غير معنيين به، ونظل متشككين تجاه قول الحكومة إنها ملتزمة بضمان حرية ممارسة أنشطة الأحزاب السياسية بما يتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها".
وأضاف البيان أن الحزب الديمقراطي غيرواثق من أن قوى السلطة ستحترم الحريات الأساسية للمواطنين والأحزاب في الوقت الذي" أصدرت هذه الحكومة نفسها وفي ليلة واحدة 4 مراسيم قمعية، تهدد بقتل أي متظاهر سياسي يحاول المطالبة بحقوقه المدنية"، وفق تعبير البيان.
ومن شأن رفض هذا الحزب أن يؤدي إلى انهيار اتفاق كينشاسا، ويبدد الآمال بحل الأزمة السياسية والأمنية التي تراوح مكانها في تشاد، بحسب متابعين.
وكانت بعض أطراف المعارضة التشادية قد وقعت اتفاقًا مع الحكومة، في الأول من نوفمبر / تشرين الثاني، ما عزز آمال حل الأزمة السياسية الراهنة.
وبعد أن أمضى عامين في المنفى وافق زعيم المعارضة التشادية، سوسيس ماسرا، على العودة إلى بلاده، بعد توقيعه اتفاقًا أوليًا مع ممثلين من الحكومة التشادية، مساء الثلاثاء، في كينشاسا، برعاية الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسكيدي.