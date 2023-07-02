نتنياهو يتهم إيران بدعم وتسليح جماعات تحارب إسرائيل

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إيران بدعم وتسليح الجماعات التي تحارب وتنشط ضد إسرائيل في المنطقة.

وأشاد نتنياهو خلال جلسة الحكومة الأسبوعية، بإحباط هجوم ضد إسرائيليين في قبرص، الأسبوع الماضي.

وقال: "هذه ليست مجرد شهادة على قدرات إسرائيل، ولكن إصرارنا على محاربة كل من يحاول استهدافنا والمساس بأمن إسرائيل".

وأضاف: "سنتعامل مع كل إرهابي ومن أرسلهم في أي مكان وفي إيران أيضا، يدنا الطويلة تصل إلى كل مكان يختبئون فيه".

وفي سياق منفصل، أعلن نتنياهو رسميا إقامة بلدة يهودية جديدة في منطقة الجليل، شمال إسرائيل وبين البلدات العربية، وذلك ضمن مخطط حكومي لتكثيف التواجد اليهودي في الجليل شمالا والنقب جنوبا وهي مناطق تقطنها أغلبية عربية.