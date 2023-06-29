والدة هدار غولدين الجندي الأسير بغزة تهدد نتنياهو بحرق نفسها

وتعرض نتنياهو اليوم الخميس، للانتقاد اللاذع من قبل شقيقة الأسير غولدين، خلال مراسم تأبين القتلى الإسرائيليين الذين سقطوا في عملية "الجرف الصامد" على قطاع غزة عام 2014.

وقالت إيليت شقيقة الجندي: "السيد نتنياهو، لا تدر ظهرك لي، 9 سنوات وماذا بقي من أخي؟ إنه في غزة، أنت تتخلى عن الجنود والمدنيين ولا تتجرأ على النظر في عيني، أنت مذنب".

وقال نتنياهو في خطابه: "كانت عملية الجرف الصامد حلقة مهمة في سلسلة النضال لضمان أمن دولة إسرائيل طوال 75 عامًا من وجودنا. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن لإسرائيل أن توجد فيها في الشرق الأوسط الصاخب".

وقال في سياق حديثه عن الإسرائيليين الأسرى: "أكرر التزامنا بإعادة الأبناء- هدار غولدين وأرون شاؤول، وأيضًا أفرا منغيستو وهشام السيد".