لماذا تراجعت "إيكواس" عن التدخل العسكري في النيجر؟

أكد رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو بأن تراجع زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عن قرار شن تدخل عسكري في النيجر، يعود إلى انخراط المجلس العسكري في نيامي بحوار مع المجموعة الإقليمية.

واستولى الجيش على السلطة في النيجر بعد الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم نهاية يوليو/تموز، ومنذ ذلك الحين، فرضت "إيكواس" عقوبات ضد المجلس العسكري، كما هددت بالتدخل عسكريًّا بقيادة فرنسا، لطرد الجيش واستعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم للسلطة.

ووفق موقع "اكتيو كاميرون" المحلي اليوم الاثنين، فإن جوليوس مادا بيو، أعلن تعليق "خيار التدخل العسكري" لأن "العسكريين الذين يتولون السلطة في النيجر فتحوا حوارًا مع الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية، ويجب المضي قدمًا بهذا الحوار".