انقلابيو النيجر يأملون التوصل إلى اتفاق مع "إيكواس"

قال رئيس وزراء النيجر المعيّن من قبل المجلس العسكري الحاكم إنّ نيامي تأمل "التوصّل في غضون أيام قليلة إلى اتّفاق" مع دول غرب إفريقيا (إيكواس)، التي هدّدت بالتدخّل عسكرياً لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.

وقال علي محمد الأمين زين، خلال مؤتمر صحافي، اليوم الاثنين: "لم نوقف الاتصالات مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، بل نواصل الاتصالات". وأضاف: "لدينا آمال كبيرة بالتوصّل إلى اتّفاق (مع إيكواس) في غضون أيام قليلة".

ولا تزال النيجر تخضع لعقوبات فرضتها عليها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس)؛ للضغط على العسكريين لإعادة الرئيس بازوم إلى السلطة، بعدما أطاحه انقلاب عسكري في 26 تمّوز/يوليو.