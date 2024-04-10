بايدن: ترامب تهديد للديمقراطية الأمريكية

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن سلفه الجمهوري ومنافسه المقبل في الانتخابات الرئاسية، دونالد ترامب، بأنه التهديد الأساس للديمقراطية في الولايات المتحدة.

وخلال مقابلة مع شبكة "يونيفيجون" الناطقة بالإسبانية، سُئل بايدن عن "التهديد الأساس للحرية والديمقراطية" في الولايات المتحدة، فأجاب: "دونالد ترامب. بجد".

وتطرق الرئيس الأمريكي الى تأييد ترامب لاقتحام مبنى الكابيتول، في السادس من كانون الثاني/يناير 2021، وما سبّبه من "دمار وفوضى"، في محاولة لقلب نتيجة انتخابات 2020 التي انتهت لصالح بايدن وحرمت الرئيس الجمهوري من ولاية ثانية في البيت الأبيض.

وخلال حملته للانتخابات المقررة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، يكيل ترامب المديح لـ"الوطنيين" الذين اقتحموا مبنى الكونغرس قبل 3 أعوام في محاولة للحؤول دون تثبيت نتائج الانتخابات الرئاسية. وتعهد العفو عن مئات المسجونين والمحكومين منهم، في حال عودته رئيسًا.

كما أشار بايدن الى شهادات تمّ الإدلاء بها أمام الكونغرس، وفيها أن ترامب تابع اقتحام الكونغرس وأعمال الشغب التي رافقته لساعات عبر شاشات التلفزة من دون أن يحاول التدخل لتهدئة أنصاره.

وأشار الى أن منافسه يقول إنه "سيمزّق الدستور ويكون ديكتاتورًا ليوم واحد"، مشددًا: "لا أذكر في أي مرحلة من حياتي، في التاريخ... أن شخصًا اتخذ موقفًا على هذا النحو".

تُظهر استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة أن المنافسة ستكون متقاربة بين بايدن وترامب، وفقًا لـ"فرانس برس".