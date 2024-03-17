حملة بايدن ترد على تهديدات ترامب بـ"حمام دم": ستُهزم مجددًا
هاجمت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي جو بايدن، تهديدات خصمه الانتخابي، الرئيس السابق دونالد ترامب، بـ"حمام دم" إذا لم يفز بالانتخابات، وقالت إن الشعب الأمريكي "سيمنحه هزيمة جديدة".
وقال المتحدث باسم حملة بايدن، جيمس سينغر، في بيان، :"ترامب يريد 6 يناير آخر .. الشعب الأمريكي لن يجعله يفوز بالانتخابات الرئاسية"، بحسب شبكة (CNN) الأمريكية.
وأضاف :"الشعب الأمريكي سيمنحه هزيمة انتخابية أخرى في نوفمبر المقبل لأنهم مستمرون في رفض تطرفه وحبه للعنف وتعطشه للانتقام".
وكان ترامب قال خلال تجمع انتخابي أمس السبت: "إذا لم أُنتخب، فسيكون حمام دماء للبلد بأكمله"، واعتبر أيضًا أن عدم فوزه في الانتخابات سيعني النهاية المحتملة للديمقراطية الأمريكية.
وأدلى المرشح الرئاسي المنتمي للحزب الجمهوري بهذه التعليقات خلال كلمة أمام أنصاره في أوهايو بعدما كرر افتراضًا لا سند له بأن هزيمته في انتخابات عام 2020 أمام الرئيس المنتمي للحزب الديمقراطي جو بايدن كانت نتيجة تلاعب في الانتخابات، بحسب رويترز.
وقال ترامب: "إذا لم نفز بهذه الانتخابات، فلا أعتقد أنه ستجري انتخابات أخرى في هذا البلد".
فاز ترامب، الذي يواجه اتهامات جنائية في جورجيا بسبب محاولة قلب نتيجة انتخابات 2020 هناك، الأسبوع الماضي بعدد كاف من أصوات المندوبين في الانتخابات التمهيدية لينال، من الناحية الحسابية، ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة.
ومن المرجح أن تكون المنافسة الثانية بين ترامب وبايدن متقاربة للغاية.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس في وقت سابق من هذا الشهر أن المرشحين متعادلان إحصائيًّا في نسبة التأييد من الناخبين المسجلين.