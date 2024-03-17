حملة بايدن ترد على تهديدات ترامب بـ"حمام دم": ستُهزم مجددًا

هاجمت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي جو بايدن، تهديدات خصمه الانتخابي، الرئيس السابق دونالد ترامب، بـ"حمام دم" إذا لم يفز بالانتخابات، وقالت إن الشعب الأمريكي "سيمنحه هزيمة جديدة".

وقال المتحدث باسم حملة بايدن، جيمس سينغر، في بيان، :"ترامب يريد 6 يناير آخر .. الشعب الأمريكي لن يجعله يفوز بالانتخابات الرئاسية"، بحسب شبكة (CNN) الأمريكية.

وأضاف :"الشعب الأمريكي سيمنحه هزيمة انتخابية أخرى في نوفمبر المقبل لأنهم مستمرون في رفض تطرفه وحبه للعنف وتعطشه للانتقام".

وكان ترامب قال خلال تجمع انتخابي أمس السبت: "إذا لم أُنتخب، فسيكون حمام دماء للبلد بأكمله"، واعتبر أيضًا أن عدم فوزه في الانتخابات سيعني النهاية المحتملة للديمقراطية الأمريكية.