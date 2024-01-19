ضمن شروط.. بيلاروسيا منفتحة على التعاون العسكري مع "الناتو"
أعلن وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، اليوم الجمعة، أن بلاده منفتحة على التعاون في المجال العسكري مع أي دولة، بما فيها دول "الناتو"، معتبرا أن المواجهة القائمة بين الغرب والشرق وصلت إلى "مرحلة ساخنة".
وقال خرينين للصحفيين، إن "نص مشروع العقيدة العسكرية الجديدة، يشير إلى أن بيلاروسيا منفتحة على التعاون في المجال العسكري مع أي دولة، بما في ذلك دول الناتو، شريطة أن تتوقف هذه الدول عن خطاباتها وأفعالها العدوانية في العلاقة معنا".
جاء ذلك خلال حديثه حول العقيدة العسكرية الجديدة لبلاده.
وأكد أن "العقيدة العسكرية المحدثة قد تكون بمثابة الأساس لحل الوضع في أوروبا وإطلاق حوار سلمي".
وأضاف خرينين، أن العقيدة العسكرية الجديدة، توضح "في المقام الأول اهتمام جمهورية بيلاروسيا باستعادة تأثير المنظمات الدولية العاملة في مجال الأمن مثل الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وغيرها".
وأشار وزير الدفاع البيلاروسي، إلى أن "إعادة صياغة بنود العقيدة العسكرية يجري عند حدوث تغيير كبير في الوضع الجيوسياسي، أو عند حدوث تغيير في الظروف السياسية الداخلية لتطور الدولة".
وتابع: "بالنسبة لجمهورية بيلاروسيا في الوقت الحالي، كل هذه الظروف حصلت، والمواجهة القائمة بين الغرب والشرق انتقلت إلى مرحلة ساخنة".