ضمن شروط.. بيلاروسيا منفتحة على التعاون العسكري مع "الناتو"

أعلن وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، اليوم الجمعة، أن بلاده منفتحة على التعاون في المجال العسكري مع أي دولة، بما فيها دول "الناتو"، معتبرا أن المواجهة القائمة بين الغرب والشرق وصلت إلى "مرحلة ساخنة".

وقال خرينين للصحفيين، إن "نص مشروع العقيدة العسكرية الجديدة، يشير إلى أن بيلاروسيا منفتحة على التعاون في المجال العسكري مع أي دولة، بما في ذلك دول الناتو، شريطة أن تتوقف هذه الدول عن خطاباتها وأفعالها العدوانية في العلاقة معنا".

جاء ذلك خلال حديثه حول العقيدة العسكرية الجديدة لبلاده.

وأكد أن "العقيدة العسكرية المحدثة قد تكون بمثابة الأساس لحل الوضع في أوروبا وإطلاق حوار سلمي".