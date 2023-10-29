رئيس بيلاروسيا: حرب روسيا وأوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود

قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، وهو حليف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا وأوكرانيا عالقتان في طريق مسدود على جبهة الحرب بينهما، وأضاف أن على الجانبين التفاوض على إنهاء الصراع.

وفي مقطع مصور على شكل أسئلة وأجوبة نُشر على الموقع الإلكتروني لوكالة بيلتا الرسمية للأنباء، قال الرئيس البيلاروسي: "هناك ما يكفي من المشاكل على الجانبين، وبشكل عام، أصبح الوضع الآن في طريق مسدود بشكل خطير، لا يمكن لأحد أن يفعل أي شيء ويعزز موقفه أو يطوره بشكل كبير".