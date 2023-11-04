مباحثات غربية أوكرانية حول محادثات سلام محتملة مع روسيا

نقلت شبكة "إن.بي.سي" عن مسؤول أمريكي كبير ومسؤول أمريكي سابق لم تذكر اسمهما، أن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين تحدثوا إلى الحكومة الأوكرانية حول ما قد تنطوي عليه مفاوضات سلام محتملة مع روسيا لإنهاء الحرب.

وأدت الحرب في أوكرانيا، التي دخلت شهرها الحادي والعشرين، إلى مقتل وإصابة مئات الآلاف، وتدمير مساحات كبيرة من البلاد، كما أثارت أعمق أزمة في علاقات موسكو مع الغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية العام 1962.

وقالت "إن.بي.سي"، إن المحادثات تضمنت الخطوط العريضة للغاية لما قد تحتاج أوكرانيا إلى التخلّي عنه للتوصل إلى اتفاق مع روسيا.