مباحثات غربية أوكرانية حول محادثات سلام محتملة مع روسيا
نقلت شبكة "إن.بي.سي" عن مسؤول أمريكي كبير ومسؤول أمريكي سابق لم تذكر اسمهما، أن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين تحدثوا إلى الحكومة الأوكرانية حول ما قد تنطوي عليه مفاوضات سلام محتملة مع روسيا لإنهاء الحرب.
وأدت الحرب في أوكرانيا، التي دخلت شهرها الحادي والعشرين، إلى مقتل وإصابة مئات الآلاف، وتدمير مساحات كبيرة من البلاد، كما أثارت أعمق أزمة في علاقات موسكو مع الغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية العام 1962.
وقالت "إن.بي.سي"، إن المحادثات تضمنت الخطوط العريضة للغاية لما قد تحتاج أوكرانيا إلى التخلّي عنه للتوصل إلى اتفاق مع روسيا.
ولم تتمكن "رويترز" من التحقق على نحو مستقل من المحادثات التي نقلتها الشبكة التلفزيونية الأمريكية.
ونقلت الشبكة عن المسؤولين قولهما، إن المحادثات مع أوكرانيا تأتي وسط مخاوف لدى المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين من أن الحرب وصلت إلى طريق مسدود وكذلك بشأن قدرة الغرب على مواصلة تقديم المساعدات لأوكرانيا.
وتسيطر روسيا، حاليًا، على حوالي 17.5% من الأراضي الأوكرانية المعترف بها دوليًا.