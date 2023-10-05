كييف: 26 ألف أوكراني فُقدوا منذ بدء الغزو الروسي

أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم الخميس، أن أكثر من 26 ألف أوكراني، من بينهم 15 ألف عسكري، فُقدوا منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

وقال نائب وزير الداخلية ليونيد تيمتشنكو للتلفزيون الوطني، إن بين المفقودين "11 ألف مدني ونحو 15 ألف عسكري".

وأفادت الناطقة باسم الوزارة ماريانا ريفا، بأن هذه التقديرات الأولية ترتبط فقط بأوكرانيين يمكن "التحقق رسميًّا" من بياناتهم، مشيرة إلى أن "هذا الرقم يمكن أن يرتفع أكثر". ولم تتضح ظروف اختفاء هؤلاء.

ولم تكشف أوكرانيا عن الأعداد الكاملة لخسائرها البشرية جراء الحرب مع روسيا.

وإن كانت السلطات تعلن عن عدد القتلى المدنيين جراء الهجمات الروسية يوميًّا، فإنه لا يتم الكشف إطلاقًا عن الخسائر العسكرية.