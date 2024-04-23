"فايننشال تايمز": الخطر قائم بين إسرائيل وإيران رغم التهدئة

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن الخطر بين إسرائيل وإيران لا يزال قائمًا رغم التهدئة فيما بينهما.

وأضافت الصحيفة أن "العالم تنفس الصعداء، بعد رد إسرائيل على القصف الصاروخي الإيراني غير المسبوق، عقب انتظار على مدى ستة أيام بفارغ الصبر".

وأشارت إلى أن "الهجوم، الذي استهدف قاعدة جوية بالقرب من مدينة أصفهان، قد تم توليفه لتجنب المزيد من التصعيد، حيث كان الرد صامتًا في كل من إيران وإسرائيل التي لم تؤكد الهجوم ولم تنفه".

ولفتت إلى أنه بينما قللت طهران من أهمية الحادث برمته، قائلة إنه لم تقع أي أضرار، ولم توجه اللوم مباشرة إلى إسرائيل، وبدا أن الهدوء هو السائد، لم يرغب أي من الطرفين الدخول في صراع مباشر.

وبينت أن "الرئيس الأمريكي جو بايدن لعب دورًا حاسمًا، إذ هبّ للدفاع عن إسرائيل عندما أطلقت إيران أكثر من 300 صاروخ وطائرة دون طيار على الدولة العبرية، لكنه حذر من أن واشنطن لن تشارك في أي رد انتقامي".

وحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مرارًا وتكرارًا على ضبط النفس.

ولمرة واحدة، بدا نتنياهو وكأنه يستمع إلى أصدقاء إسرائيل، على عكس ما حدث في حربها على غزة، وفق الصحيفة.