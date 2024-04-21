إيران: لم يثبت لنا ارتباط إسرائيل بـ"هجوم أصفهان"
قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مساء يوم السبت، إنه لم يثبت لدى بلاده أن إسرائيل تقف وراء الهجوم، الذي استهدف محافظة أصفهان وسط البلاد يوم أمس الجمعة.
وذكر عبد اللهيان في تصريحات نشرتها الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، "لم يثبت لنا أن هناك علاقة بين الطائرات (المسيرات) والنظام الإسرائيلي، ولكن إذا كان النظام الإسرائيلي ينوي اتخاذ إجراءات ضد مصالحنا، فإن ردنا التالي سيكون فوريا وإلى أقصى حد".
وأدلى أمير عبد اللهيان، الذي سافر إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بتصريحاته في مقابلة مع قناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية.
وردًا على تعليق المذيع بأن إسرائيل قصفت المنشآت في أصفهان، قال: "لا نؤكد أن النظام الإسرائيلي نفذ هجوما الليلة الماضية، نحن نتحقق بعناية".
وفي صباح يوم الجمعة، سُمعت أصوات انفجارات في مدينة أصفهان وضواحيها.
وأعلنت وكالات الأنباء الرسمية الإيرانية تدمير "ثلاث طائرات مسيرة" في سماء أصفهان، دون وقوع "أضرار".
ولم تعلق إسرائيل رسميا على هذا الهجوم، لكن وسائل إعلام أمريكية مختلفة، نقلا عن مصادر لم يتم الكشف عن هويتها، أفادت بأن إسرائيل هاجمت المنشأة الإيرانية بصاروخ جو-أرض بعيد المدى.