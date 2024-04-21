إيران: لم يثبت لنا ارتباط إسرائيل بـ"هجوم أصفهان"

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، مساء يوم السبت، إنه لم يثبت لدى بلاده أن إسرائيل تقف وراء الهجوم، الذي استهدف محافظة أصفهان وسط البلاد يوم أمس الجمعة.

وذكر عبد اللهيان في تصريحات نشرتها الوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، "لم يثبت لنا أن هناك علاقة بين الطائرات (المسيرات) والنظام الإسرائيلي، ولكن إذا كان النظام الإسرائيلي ينوي اتخاذ إجراءات ضد مصالحنا، فإن ردنا التالي سيكون فوريا وإلى أقصى حد".