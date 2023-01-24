صحف عالمية: الفساد بأوكرانيا يهدد "الحلم الأوروبي".. و"عقبة" تركية أمام السويد بشأن الناتو

وفي واشنطن، تحدثت الصحف عما وصفته بـ"صداع" جديد يهددالرئيس، جو بايدن، وسط أنباء عن نية رئيس مجلس النواب الجديد زيارة تايوان، الأمر الذي ينذر بتصعيد التوترات مع الصين، كما أنه يربك حسابات الرئيس الديموقراطي الذي يعاني بالفعل من سلسلة أزمات داخلية.

"صحوة" روسية بالجنوب.. والفساد "يهز" أوكرانيا

تناولت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية آخر التطورات الميدانية للحرب الروسية الأوكرانية، وسط هجمات روسية مكثفة على جنوب البلاد، بما في ذلك منطقة زابوريجيا، وذلك في وقت تنتظر فيه كييف الحصول على أسلحة ثقيلة من حلفائها الغربيين.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول بارز بالجيش الأوكراني أن القوات الروسية قصفت "بلا هوادة" بلدات وقرى على الخطوط الأمامية في منطقة زابوريجيا. وذكرت الصحيفة أن التقدم الروسي في الجنوب يعد خطوة مهمة"استراتيجيًا" بالنسبة للكرملين بعد سلسلة من الانتكاسات التي تعرضت لها قواته في الأشهر الأخيرة.

وأضاف المسؤول العسكري أن القوات الروسية دفعت نظيرتها الأوكرانية للتراجع عن خط المواجهة في منطقة زابوريجيا، مشيراً إلى أن الروس شنوا على مدار اليومين الماضيين سلسلة من الهجمات شرق نهر دنيبرو، بما في ذلك قصف 20 بلدة وقرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزخم الروسي الأخير يتزامن مع خلافات شبت بين حلفاء كييف الغربيين حول ما إذا كان سيتم تزويد أوكرانيا بدبابات ألمانية الصنع من طراز "ليوبارد"، مما جعل برلين على خلاف مع العديد من حلفائها في "الناتو".

وعن الأهمية الاستراتيجية لزابوريجيا بالنسبة لكييف، صرح محللون عسكريون للصحيفة بأن شن أي هجوم أوكراني في المنطقة الجنوبية قد يؤدي إلى قطع الأراضي التي "احتلتها"القوات الروسية، وتقسيم المناطق الشرقية والجنوبية التي يسيطر عليها الكرملين حاليًا، ويقطع الجسر البري الثمين لموسكو بين روسيا وشبه جزيرة القرم.