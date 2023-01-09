تقرير: حرب في تايوان ستدمر الجيشين الأمريكي والصيني

قال مركز أبحاث مستقل بارز في واشنطن أجرى محاكاة لصراع محتمل على تايوان إن "أي صراع بين الصين والولايات المتحدة سيؤدي إلى انتصار الجيش الأمريكي، لكنه سيتركه في حالة شلل".

وفي تقرير أوردته شبكة "سي أن أن" الأمريكية، اليوم الإثنين، توقع "مركز الدراسات الإستراتيجية الدولية" أن يتم تدمير حاملتي طائرات أمريكيتين على الأقل وغرقهما في قاع المحيط الهادئ، فيما ستكون البحرية الصينية الحديثة، وهي الأكبر في العالم، في "حالة من الفوضى".