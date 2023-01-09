تقرير: حرب في تايوان ستدمر الجيشين الأمريكي والصيني
قال مركز أبحاث مستقل بارز في واشنطن أجرى محاكاة لصراع محتمل على تايوان إن "أي صراع بين الصين والولايات المتحدة سيؤدي إلى انتصار الجيش الأمريكي، لكنه سيتركه في حالة شلل".
وفي تقرير أوردته شبكة "سي أن أن" الأمريكية، اليوم الإثنين، توقع "مركز الدراسات الإستراتيجية الدولية" أن يتم تدمير حاملتي طائرات أمريكيتين على الأقل وغرقهما في قاع المحيط الهادئ، فيما ستكون البحرية الصينية الحديثة، وهي الأكبر في العالم، في "حالة من الفوضى".
وأشارت الشبكة إلى أن توقعات المركز جاءت بعد تشغيل ما يعتقد أنه أحد أكثر محاكاة الحرب شمولا التي أجريت على الإطلاق حول نزاع محتمل على تايوان، الجزيرة المحكومة ديمقراطيًا والتي يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، لافتة إلى أن "الحزب الشيوعي الصيني يدعي أنها جزء من أراضيه السيادية على الرغم من أنه لم يسيطر عليها مطلقًا".
وأوضحت الشبكة أنها حصلت على نسخة مسبقة من التقرير بعنوان "المعركة الأولى في الحرب التالية" - حول أكثر من 20 سيناريو للحرب يديرها المركز الذي قال إن المشروع كان ضروريا لأن عمليات محاكاة الحرب الحكومية والخاصة السابقة كانت ضيقة جدًا أو غامضة للغاية لإعطاء الجمهور وصناع السياسة نظرة حقيقية على كيفية حدوث الصراع عبر مضيق تايوان.
وقال مارك كانسيان، أحد مشرفي المشروع الثلاثة وكبير المستشارين في المركز: "لا توجد محاكاة حرب علنية تبحث في الصراع بين الولايات المتحدة والصين".
ولفتت الشبكة إلى أن المركز أدار هذه اللعبة الحربية 24 مرة للإجابة على سؤال أساسي وهو "هل سينجح الغزو وبأي ثمن"، مضيفة أن المركز أجاب بالقول: "لن ينجح والثمن هائل".
وقال التقرير: "ستخسر الولايات المتحدة واليابان عشرات السفن ومئات الطائرات وآلاف الجنود"، مضيفًا أن هذه الخسائر ستضر بالمكانة العالمية للولايات المتحدة لسنوات عديدة.
وأضاف: "كما ستعاني الصين بشدة إذ ستكون بحريتها في حالة من الفوضى، ولب قوتها البرمائية محطم، وعشرات الآلاف من الجنود سيقعون أسرى حرب".
وقدر التقرير أن الصين ستعاني من مقتل حوالي 10.000 جندي وستفقد 155 طائرة مقاتلة و 138 سفينة كبيرة.
دمار تايوان
وبالنسبة لتايوان قال التقرير: "في حين لن يتم تدمير الجيش التايواني إلا أنه سيتدهور بشدة ويُترك للدفاع عن اقتصاد مدمر على جزيرة بدون كهرباء وخدمات أساسية"، مضيفًا أن جيش الجزيرة سيعاني من نحو 3500 ضحية، وسيتم إغراق جميع المدمرات والفرقاطات الـ 26 الموجودة في أسطولها البحري.
وتوقع التقرير أن تفقد اليابان أكثر من 100 طائرة مقاتلة و 26 سفينة حربية بينما تتعرض القواعد العسكرية الأمريكية على أراضيها لهجوم صيني.
لكن المركز نبه إلى أنه لا يريد أن يشير تقريره إلى أن الحرب على تايوان في المستقبل "أمر حتمي".