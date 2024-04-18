زلة لسان جديدة.. بايدن يحذر إسرائيل من مهاجمة "حيفا" بدل رفح (فيديو)

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في زلة لسان جديدة حين حذر إسرائيل من اجتياح مدينة حيفا، بدل الحديث عن مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وظهر بايدن في مقطع فيديو منشور على منصة "إكس" وهو يتحدث عن خطط إسرائيل لاجتياح رفح، لكنه أخطأ في استحضار اسم رفح وتحدث عن "حيفا" المدينة الساحلية الواقعة شمالي إسرائيل.

وجاءت كلمة بايدن في مقابلة مع شبكة "نيكست ستار ميديا" وكان الرئيس الأمريكي ومرشح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية القادمة يردّ على سؤال عن خطته لاستعادة الناخبين المؤيدين للفلسطينيين في أعقاب الحرب الإسرائيلية ضد حركة "حماس".

وقال بايدن في كلمته المقتضبة "لقد اجتمعت مع الإسرائيليين وأوضحت لهم أنه يتعين علينا زيادة كمية الغذاء والمياه والرعاية الصحية التي تذهب إلى غزة بشكل كبير".