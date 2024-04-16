زلة لسان جديدة.. بايدن يشيد بـ "تشيكوسلوفاكيا"
في زلة لسان جديدة، أثنى الرئيس الأمريكي جو بايدن على دور "تشيكوسلوفاكيا"، بدلًا من التشيك، في دعم أوكرانيا ضد روسيا.
جاء ذلك خلال استضافة بايدن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا في المكتب البيضاوي، أمس الاثنين.
وبعد تنبهه للخطأ حاول بايدن التصحيح ليقول "الجمهورية التشيكية"؛ ما شكل خطأ آخر، إذ إن اسم الدولة الحديث هو "التشيك".
وكانت تشيكوسلوفاكيا تفككت إلى دولتي التشيك وسلوفاكيا نهاية عام 1992.
وفي حديثه قال بايدن لفيالا: "لا أستطيع أن أخبرك بمدى تقديرنا لصراحتك ودعم شعب تشيكوسلوفاكيا.. جمهورية التشيك، في الدفاع عن شعب أوكرانيا".
يذكر أن بايدن البالغ 81 عامًا بات معروفًا بزلات اللسان المتكررة، وهو ما أثار سخرية واسعة، لا سيما من خصمه الرئيس السابق دونالد ترامب الذي شكك، إضافة إلى آخرين، في أهليه بايدن الصحية، مع سعيه نحو ولاية رئاسية ثانية في الانتخابات المقبلة.