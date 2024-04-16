زلة لسان جديدة.. بايدن يشيد بـ "تشيكوسلوفاكيا"

في زلة لسان جديدة، أثنى الرئيس الأمريكي جو بايدن على دور "تشيكوسلوفاكيا"، بدلًا من التشيك، في دعم أوكرانيا ضد روسيا.

جاء ذلك خلال استضافة بايدن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا في المكتب البيضاوي، أمس الاثنين.

وبعد تنبهه للخطأ حاول بايدن التصحيح ليقول "الجمهورية التشيكية"؛ ما شكل خطأ آخر، إذ إن اسم الدولة الحديث هو "التشيك".