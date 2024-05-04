الثالثة في ترسانتها البحرية.. الصين تختبر حاملة الطائرات "فوجيان"

وحذرت إدارة شنغهاي البحرية، من تقييد الوصول إلى المنطقة التي يلتقي فيها نهر اليانغتسي ببحر الصين الجنوبي، بسبب "الأنشطة العسكرية" يوم التجربة، التي جرت يوم الأربعاء الماضي، بحسب ما ذكرت صحيفة "لو موند" الفرنسية.

وقالت وكالة الأنباء الصينية الرسمية "شينخوا"، إنه في حوالي الساعة الثامنة صباحًا، غادرت "فوجيان" حوض بناء السفن لتقييم موثوقية واستقرار أنظمة الدفع والكهرباء الخاصة بها أثناء التجارب البحرية.

وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الصور الرسمية لم تظهر أي طائرة على سطح السفينة؛ ما يشير إلى أن اختبار الميزة الأكثر ابتكارًا للسفينة، وهي "المقاليع"، لم يبدأ بعد.

من التعلم إلى الابتكار

وأوضحت الصحيفة، أن "فوجيان" تتميز بسطح مسطح بدلاً من منحدر القفز للتزلج؛ الأمر الذي يعكس التقدم التكنولوجي، الذي حققته الصين في تطوير المنجنيق الكهرومغناطيسي، مؤكدة أن هذا النظام يمكن الطائرات من حمل حمولات أثقل، مثل الوقود لمسافات طويلة أو الأسلحة الثقيلة؛ ما يعزز القدرات التشغيلية لحاملة الطائرات.

ونوهت الصحيفة إلى أن التصميم الجديد للسطح المسطح لدى "فوجيان" يرمز إلى التكنولوجيا الصينية المتقدمة في مجال البناء البحري، موضحة أن حاملتي الطائرات السابقتين "لياونينغ" و"شاندونغ"، كانتا مبنيتان وفق التصاميم السوفييتية؛ مما يدل على انتقال الصين من التقليد إلى الابتكار في التكنولوجيا البحرية.