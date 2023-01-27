موسكو تعلق على تعيين سفيرة أمريكية جديدة: لن تحسن العلاقات

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الجمعة إن تعيين لين تريسي، السفيرة الأمريكية الجديدة لدى موسكو، لن يحسن العلاقات بين البلدين بسبب ما وصفته بأنها "حرب بكل السبل" تشنها واشنطن ضد روسيا.

ويأتي تعيين السفيرة في وقت تدهورت فيه العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها بسبب حرب موسكو في أوكرانيا.