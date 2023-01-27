موسكو تعلق على تعيين سفيرة أمريكية جديدة: لن تحسن العلاقات
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الجمعة إن تعيين لين تريسي، السفيرة الأمريكية الجديدة لدى موسكو، لن يحسن العلاقات بين البلدين بسبب ما وصفته بأنها "حرب بكل السبل" تشنها واشنطن ضد روسيا.
ويأتي تعيين السفيرة في وقت تدهورت فيه العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها بسبب حرب موسكو في أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا إن مساحة تريسي للمناورة ستكون محدودة بسبب ما وصفته بمشاعر مناهضة لموسكو من الحزبين الرئيسيين في الولايات المتحدة، مضيفة أن عدم تدهور العلاقات أكثر سيكون تقدما بحد ذاته، لكنها قالت إن روسيا لا تعتقد أنه سيكون من الممكن منع المزيد من التدهور.
واستبعد الكرملين الأسبوع الماضي فكرة تغير مسار العلاقات بين واشنطن وموسكو في منتصف فترة الرئيس الأمريكي جو بايدن تقريبا، مضيفًا أنه "لا أمل" في تحسنها في المستقبل القريب.