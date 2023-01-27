روسيا: عقوبات أمريكا الجديدة ستؤثر على الصفقات التجارية الأجنبية

وقالت سفارة روسيا في الولايات المتحدة: "مع كل مجموعة جديدة من العوائق الاقتصادية، يتضح أكثر عوار وعبثية هذا النهج".

وأضافت أن رواد الأعمال والشركات الأجنبية هم أول من سيعاني من العقوبات الجديدة، وأن قدرتهم على مواصلة العمل مع الشركاء الروس "تتقلص باستمرار".

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الخميس، إنها فرضت عقوبات على عشرات الأشخاص والكيانات لارتباطهم بغزو روسيا أوكرانيا.

كما وصفت مجموعة "فاغنر"، وهي مجموعة شبه عسكرية روسية تقاتل في أوكرانيا، بأنها "منظمة إجرامية متعددة الجنسيات" مسؤولة عن انتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان.