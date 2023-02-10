إيران.. السجن لـ11 بهائيا بتهم من بينها "إهانة شريعة الإسلام"

قضت محكمة إيرانية، الخميس، بسجن 11 شخصا من أتباع الديانة البهائية، ما مجموعه 36 عاما، بعدما أدينوا بتهم من بينها "تكوين مجموعات بقصد زعزعة أمن البلاد"، بحسب منظمة حقوقية.

وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية "هرانا"، الجمعة، إن "المحكمة الثورية في مدينة كرج غرب طهران، حكمت الخميس، بالسجن على 11 شخصا من أتباع الديانة البهائية، يعيشون في محافظة البرز شمال ايران، بالسجن لمدة أكثر من 36 عاما".