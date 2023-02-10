إيران.. السجن لـ11 بهائيا بتهم من بينها "إهانة شريعة الإسلام"
قضت محكمة إيرانية، الخميس، بسجن 11 شخصا من أتباع الديانة البهائية، ما مجموعه 36 عاما، بعدما أدينوا بتهم من بينها "تكوين مجموعات بقصد زعزعة أمن البلاد"، بحسب منظمة حقوقية.
وذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية "هرانا"، الجمعة، إن "المحكمة الثورية في مدينة كرج غرب طهران، حكمت الخميس، بالسجن على 11 شخصا من أتباع الديانة البهائية، يعيشون في محافظة البرز شمال ايران، بالسجن لمدة أكثر من 36 عاما".
وأضافت المنظمة في موقعها الإلكتروني، أن الحكم تضمن "السجن 36 عاما مع الأشغال الشاقة، وغرامة مالية، ومنع الإقامة في محافظة البرز، ومنع مغادرة البلاد، وعقوبات إضافية أخرى".
واتهم المدانون الـ11، بتهم "إهانة و(تنظيم) أنشطة تربوية ودعائية ضد شريعة الإسلام، والمشاركة في تكوين مجموعات وإدارة الأفراد بقصد زعزعة أمن البلاد من خلال الترويج للبهائية بين الأطفال والمراهقين والترويج لتعاليم البهائية في رياض الأطفال".
وجرى اعتقال هؤلاء الأشخاص ضمن حملة أمنية في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين في محافظة البرز القريبة من العاصمة طهران.
وتنظر الحكومة الإيرانية إلى أنشطة المواطنين البهائيين، خاصة في الأعمال الخيرية والتعليم، على أنها "أنشطة دعائية وتهديد أيديولوجي". وتعتبر طهران أتباع هذه الديانة "جماعة منحرفة".
ووفقا لمصادر غير رسمية يوجد أكثر من 300 ألف مواطن بهائي في إيران، لكن الدستور الإيراني يعترف فقط بالإسلام والمسيحية واليهودية والزرادشتية ولا يعترف بالديانة البهائية.
وتكررت الاعتداءات على منازل المواطنين البهائيين في إيران عدة مرات وأغلقت متاجرهم بشكل منسق.