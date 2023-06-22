عمليات محمومة للبحث عن غواصة "تيتان" السياحية

تتواصل عمليات البحث عن غواصة سياحية كانت قد فقدت، شمال المحيط الأطلسي، وداخلها 5 أشخاص بدأ مخزونهم من الأكسجين ينفد.

وبحسب "فرانس برس"، يعمل أسطول صغير من الطائرات والسفن المتخصّصة في البحث المحموم عن غواصة سياحية مفقودة.

ويضم الأسطول طائرات رصد للغواصات، وروبوتات يتم توجيهها عن بعد، ومعدات رصد للأصوات عبر السونار، وهي كلها تساعد في سبر المحيط بحثًا عن الغواصة التي كانت معدة لتفقّد حطام السفينة تايتانيك.

وكانت طائرات عسكرية أمريكية وكندية قد أُرسلت، يوم الأحد الماضي، إلى موقع "بولار برينس" (Polar Prince)، السفينة الأم التي أنزلت قبل ساعات الغواصة "تيتان" إلى المياه.