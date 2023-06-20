اختفاء غواصة سياحية أثناء زيارتها حطام تيتانيك

يواصل خفر السواحل الأمريكيون والكنديون البحث عن غواصة سياحية صغيرة فقدت وعلى متنها 5 أشخاص في رحلة لزيارة حطام سفينة "تيتانيك" في منطقة بعيدة في المحيط الأطلسي قبالة سواحل أمريكا الشمالية.

ووفق وكالة "فرانس برس"، قال الأميرال جون موغر من خفر السواحل الأمريكيين إن "الغواصة فقدت منذ يوم الأحد في منطقة بعيدة، ما يجعل إجراء عمليات البحث عنها معقدة جدا"، مرجحاً أن تكفي كمية الأكسجين فيها لسبعين ساعة إضافية أو أكثر.

ومن بين ركاب الغواصة، رجل الأعمال البريطاني الثري هاميش هاردينغ، رئيس مجلس إدارة شركة بيع الطائرات الخاصة "أكشن أفييشن".

وامتنع موغر عن إعطاء تفاصيل حول الأشخاص الموجودين في الغواصة "احتراماً لعائلاتهم"، مكتفياً بنقل ما أوردته الشركة المشغلة بأن في الغواصة سائقها و4 أشخاص آخرين.