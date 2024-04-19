الناتو يوافق على تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن دول حلف شمالي الأطلسي (الناتو) وافقت على تزويد أوكرانيا بمزيد من الدفاعات الجوية، بعد مطالبات ملحّة من كييف للحصول على عدد أكبر من الأنظمة المتطوّرة لإحباط الهجمات الروسية.