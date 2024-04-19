الناتو يوافق على تزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع جوي
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، أن دول حلف شمالي الأطلسي (الناتو) وافقت على تزويد أوكرانيا بمزيد من الدفاعات الجوية، بعد مطالبات ملحّة من كييف للحصول على عدد أكبر من الأنظمة المتطوّرة لإحباط الهجمات الروسية.
وقال ستولتنبرغ إثر محادثات عبر الإنترنت بين وزراء الدفاع في الحلف والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن "الناتو عرض القدرات المتوافرة لدى الحلف، وتبيّن له وجود أنظمة يمكن تقديمها إلى أوكرانيا. لذا، أتوقّع صدور إعلانات جديدة بشأن قدرات دفاع جوي لأوكرانيا عما قريب"، وفق وكالة "فرانس برس".