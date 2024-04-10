الكرملين يرد على غوتيريش بشأن أوكرانيا: "لقد تغيرت الحقائق الجيوسياسية‎"

وفي سياق منفصل، أوضح بيسكوف، أن مستوى الحوار بين روسيا والولايات المتحدة غير مرض ولا يلبي المتطلبات، كما تطرق المتحدث باسم الكرملين إلى الملف الأرميني والعلاقات مع يريفان، حيث أعرب عن أمل موسكو في أن تتاح الفرصة لرئيسي البلدين لمناقشة كل ذلك على أعلى مستوى.

وأضاف: "ننطلق من حقيقة أن كل اللحظات الصعبة التي مرت بعلاقاتنا الثنائية، والتي ظهرت مؤخراً، ستكون على وجه التحديد في إطار هذا الحوار وسيتم إيجاد الحلول".

وشدد على أن أرمينيا هي "حليف وشريك"، وأنها "دولة نتشاطر معها العديد من أشكال التكامل، وبالطبع العلاقات الثنائية التاريخية والعلاقات الإنسانية".

جاء ذلك بعد أن صرح رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، أن علاقات بلاده مع روسيا تمر بأوقات عصيبة.

وقال باشينيان في اجتماع للحكومة: "لم تتخذ أرمينيا أي خطوات مسيئة في العلاقات مع روسيا ولا يمكن للجانب الروسي إلقاء اللوم على يريفان لعدم وفائها بالتزاماتها"، مضيفا: "لكنني أريد التأكيد على أننا لا نريد أن ندخل في جدال مع روسيا، ليس لأننا غير قادرين أو لا تتاح لنا الفرصة، بل لأننا نقدر الإيجابية الكبيرة التي كانت ولا تزال في علاقاتنا".

وأشار إلى أنه خلال اللقاء الأول مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في أيار/ مايو 2018، تم التوصل إلى اتفاق مفاده أن العلاقات الثنائية ستستند على الاحترام المتبادل للسيادة والدولة والمصالح، مؤكدا: "أنا مستعد لمثل هذا الحوار".