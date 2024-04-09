روسيا تحذر من هجوم أوكراني على مقاطعة فورونيج

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وفي وقت سابق، اتهمت موسكو "أجهزة الأمن الأوكرانية أو عناصر تابعة لها" بارتكاب 100 "عملية إرهابية" ضد روسيا خلال عامين.

وأشار جهاز الأمن الفدرالي الروسي أن تلك العمليات نفذت في الفترة من 2022-2024، ونشر قائمة تستعرضها.

وبحسب جهاز الأمن الفدرالي الروسي، ضمت المواقع المستهدفة بهذه الهجمات مراكز تجنيد، ومنشآت عسكرية ومدنية، وشبكات للسكك الحديدية، والبنى التحتية المدنية كمحطات الكهرباء والتدفئة.