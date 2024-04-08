موسكو: أوكرانيا ارتكبت 100 "عملية إرهابية" في روسيا

اتهمت موسكو "أجهزة الأمن الأوكرانية أو عناصر تابعة لها" بارتكاب 100 "عملية إرهابية" ضد روسيا خلال عامين.

وأشار جهاز الأمن الفدرالي الروسي إلى أن تلك العمليات نفذت في الفترة من 2022-2024، ونشر قائمة تستعرضها.

وبحسب جهاز الأمن الفدرالي الروسي فقد ضمت المواقع المستهدفة بهذه الهجمات مراكز تجنيد، ومنشآت عسكرية ومدنية، وشبكات للسكك الحديدية، والبنى التحتية المدنية كمحطات الكهرباء والتدفئة.

وأشار البيان إلى هجمات باستخدام طائرات مسيرة، سواء في المناطق الحدودية، أو داخل عمق البلاد، إضافة إلى محاولات وعمليات اغتيال قيادات عسكرية وسياسية وشخصيات عامة.

وأكد البيان أن "الأنشطة الإرهابية والتخريبية" شملت الأهداف العسكرية والمدنية الإستراتيجية على حد سواء، معتبرًا أن "أولوية النظام في كييف تدمير مرافق البنية التحتية الحيوية الإستراتيجية مثل جسر القرم وخطوط أنابيب النفط والغاز والمطارات ومصافي النفط ومحطات الطاقة النووية في كورسك وسمولينسك ولينينغراد وزابوروجيه".