تقرير: الغرب "المستنزف" ينتظر دور الصين في إنهاء الحرب الأوكرانية

ذكر تقرير أمريكي أن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يتطلعون إلى دور الصين المحتمل في إنهاء الحرب الأوكرانية، مشيرًا إلى أن هجوم كييف المضاد المتوقع على نطاق واسع والذي طال انتظاره قد ينظر إليه على أنه وسيلة حقيقية تمهد الطريق للمفاوضات مع روسيا.

وأبلغ بعض المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين صحيفة "وول ستريت جورنال" أنهم يعتقدون أن الهجوم الأوكراني المنتظر يمكن أن يمهد الطريق للمفاوضات بين كييف وموسكو بحلول نهاية العام الجاري، مشيرين إلى أن الصين يمكن أن تساعد في جلب روسيا إلى طاولة المفاوضات.

واعتبرت الصحيفة أن مثل هذا النهج يمثل تحولا ثوريا في التفكير الغربي، لا سيما في الولايات المتحدة التي كانت متشككة للغاية في أي مشاركة لبكين بالنظر إلى دعم الصين الطويل الأمد لموسكو. وجاء ذلك بعدما أعرب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، علنًا عن تفاؤل حذر مؤخرًا بأن بكين يمكن أن تساعد في نزع فتيل الأزمة.

وقال المسؤولون، في حديثهم مع الصحيفة الأمريكية، إن هذا النهج يستند إلى الاعتقاد بأن لا أحد من الجانبين (روسيا وأوكرانيا) لديه القدرة على مواصلة القتال إلى أجل غير مسمى، وأنه ينبغي اختبار "جدية" بكين في إجراء محادثات سلام، في المقابل، وأعرب المسؤولون أيضًا عن بعض الشكوك إزاء استعداد روسيا للتفاوض.