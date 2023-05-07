أوكرانيا: روسيا تستخدم أسلحة متطورة للسيطرة على باخموت في "يوم النصر"
اتهم قائد القوات البرية الأوكرانية ولكسندر سيرسكي، اليوم الأحد، القوات الروسية بالتخطيط للاستيلاء على مدينة باخموت في 9 مايو "يوم النصر"، مبينًا أن الروس بدأوا في استخدام أسلحة متطورة، أملاً في إعلان السيطرة على المدينة يوم الثلاثاء المقبل.
وأكد سيرسكي عبر تطبيق "تيليغرام" أن الروس، زادوا من كثافة القصف بالأسلحة الثقيلة وبدأوا استخدام معدات أكثر تقدمًا ويعيدون تجميع القوات، حيث تبذل هذه القوات كل ما في وسعها للسيطرة على المدينة ومواصلة الهجوم.
وتراجعت مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة التي تقود القتال في باخموت، عن خطط للانسحاب من المدينة، وذلك بعد وعود باستلام مزيد من الأسلحة من موسكو.
وأكد قائد "فاغنر" يفغيني بريغوجين أنه تلقّى وعودًا بالحصول على ذخائر وأسلحة بقدر ما تحتاجه مجموعته لمواصلة القتال.
وجاءت هذه التصريحات بعد تحديد قائد المجموعة الروسية العاشر من الشهر الجاري موعدًا للانسحاب من المدينة الأوكرانية.
وكشف قائد مجموعة "فاغنر" أنه طلب الإذن من موسكو من أجل تسليم مواقع مجموعته في باخموت، مركز القتال في شرق أوكرانيا، لقوات الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، احتجاجًا على نقص الذخيرة.
وجاءت هذه التصريحات بعد ظهوره في مقطع فيديو تظهر خلفه جثث مقاتيله، بينما يوجه انتقادات جادة لوزارة الدفاع الروسية، والعسكريين في موسكو، متهمًا إياهم بحرمان مقاتليه من الذخيرة، مما سيمنعه من الاستمرار بحرب الاستنزاف هذه.