أوكرانيا: روسيا تستخدم أسلحة متطورة للسيطرة على باخموت في "يوم النصر"

اتهم قائد القوات البرية الأوكرانية ولكسندر سيرسكي، اليوم الأحد، القوات الروسية بالتخطيط للاستيلاء على مدينة باخموت في 9 مايو "يوم النصر"، مبينًا أن الروس بدأوا في استخدام أسلحة متطورة، أملاً في إعلان السيطرة على المدينة يوم الثلاثاء المقبل.

وأكد سيرسكي عبر تطبيق "تيليغرام" أن الروس، زادوا من كثافة القصف بالأسلحة الثقيلة وبدأوا استخدام معدات أكثر تقدمًا ويعيدون تجميع القوات، حيث تبذل هذه القوات كل ما في وسعها للسيطرة على المدينة ومواصلة الهجوم.