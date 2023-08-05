مرّوا بتجارب "مؤلمة".. مهاجرون يعاملون بعنف ومهانة بين إيطاليا وفرنسا

كشف تقرير حقوقي حديث أن أعداداً كبيرة من المهاجرين على الحدود ما بين فرنسا وإيطاليا يعاملون معاملة عنيفة ومهينة وغير إنسانية، ويتم ترحيلهم بشكل منهجي.

وجمعت منظمة "أطباء بلا حدود" شهادات حية من مهاجرين، بين شباط/فبراير وحزيران/يونيو، في مدينة "فينتيميليا" الإيطالية على الحدود، شرحوا فيها ظروفهم اللاإنسانية.

وقالت المنظمة في تقريرها إن المهاجرين تعرضوا لانتهاكات إجرائية متكررة من قبل المسؤولين الفرنسيين في حين عاملهم الإيطاليون بلا مبالاة، وسط اعتقالات تعسفية عشوائية.

وبحسب التقرير، أدى إغلاق إيطاليا مركز استقبال الطوارئ الوحيد في المنطقة إلى محدودية وصول الخدمات الأساسية لأولئك الذين أعيدوا من الحدود الفرنسية والذين يمرون عبر فينتيميليا.

وأضافت المنظمة أن المهاجرين "يجبرون على النوم في الشوارع أو في المباني المهجورة أو تحت الجسر، ومن ثم يتعرضون للخطر والمخاطر الصحية وأنواء الطقس من دون أن تتاح لهم إمكانية استخدام المرافق الصحية أو المياه النظيفة أو المأوى المناسب".