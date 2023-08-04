تقرير: حرس الحدود الأمريكي يمعن في انتهاك حقوق المهاجرين

أفاد موقع "ذا هيل" الأمريكي، نقلا عن منظمتين أمريكيتين تهتمان بحقوق الإنسان، بأن حرس الحدود الأمريكي يتعاملون عادة مع المهاجرين بطريقة سيئة، مشيرا إلى أن "وكالة الجمارك وحماية الحدود تعاني من مشكلات منهجية مستمرة متعلقة بانتهاكات لحقوق الإنسان تمر من دون مساءلة".

وقال التقرير إن "عددا كبيرا من ضباط حرس الحدود لا يستوفون معيار الارتقاء إلى أفضل الممارسات في التعامل مع المهاجرين، وفقا لما تشير إليه وتيرة وشدة المزاعم بالإساءة من جانبهم".

وتشير قواعد البيانات في منظمة "مكتب واشنطن حول أمريكا اللاتينية" إلى وقوع أكثر من 400 حالة إساءة بحق المهاجرين من قبل وكالة الجمارك وحماية الحدود منذ عام 2020، سواء في الميدان أو أثناء الاحتجاز، وتضمنت العنف الجسدي والحرمان من الطعام والدواء والتمييز العنصري.