تطورات فوز "سجينة إيران" بنوبل للسلام.. طهران تندد وواشنطن ترحب

أثار منح الناشطة الإيرانية المسجونة، نرجس محمدي، جائزة نوبل للسلام، اليوم الجمعة، ردود فعل واسعة، كان أبرزها مسارعة طهران إلى اعتبار أن هذا القرار "سياسي ومتحيّز"، بينما أشادت الولايات المتحدة بما وصفته "شجاعة محمدي"، وحضّ رئيسها جو بايدن إيران على الإفراج الفوري عنها.

ووفقًا للجنة التي تمنح الجوائز، فإن محمدي، المحتجزة في سجن إيفين بطهران، ومجمل عقوباتها 12 عاما بتهم نشر دعاية ضد الدولة، مُنحت جائزتها "تكريما لنضالها ضد قمع النساء في إيران، ومحاربتها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع".

وبالعودة إلى موقف واشنطن، فقد كتب المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، أبرام بالي، على منصة "إكس" (تويتر سابقا): "نرجس محمدي بطلة بالنسبة لكثيرين في إيران وحول العالم"، مضيفًا: "اليوم، يتحد العالم كلّه في الاعتراف بشجاعتها".

في أعقاب ذلك، دعا بايدن إيران إلى الإفراج الفوري عن محمدي، مشيدًا بـ"شجاعتها التي لا تتزعزع"، وقال في بيان: "هذه الجائزة اعتراف بأن العالم لا يزال يسمع صوت نرجس محمدي الصارخ الداعي إلى الحرية والمساواة".

وأضاف: "أحضّ حكومة إيران على الإفراج الفوري عنها وعن زملائها المدافعين عن المساواة الجندرية".