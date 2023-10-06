نرجس محمدي تتغلب على زيلينسكي في ميدان "نوبل للسلام"

تصدرت المرأة الإيرانية بعد انتفاضة "امرأة حياة حرية" إثر وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر 2022 بعد أيام على توقيفها من قبل الشرطة لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة، الترشيحات وتزايدت الدعوات لمنحها تكريماً يليق بها ليس أقل بجائزة نوبل للسلام.

وسادت التوقعات بأن يتم منح الجائزة للناشطة الحقوقية الإيرانية نرجس محمدي المسجونة حاليًا، إلا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كان حاضراً بقوة لدوره في قيادة بلاده خلال الحرب ضد روسيا، إلا أن الخبراء استبعدوا منح الجائزة لرئيس دولة في حرب.

وفي النهاية أعلن عن الاسم الفائز بالجائزة وهي الإيرانية نرجس محمد بالفعل، والتي تقبع في السجون الإيرانية.

ورددت بيريت ريس أندرسن رئيسة لجنة نوبل النرويجية في بداية حديثها كلمات: "نساء.. حياة.. حرية" بالفارسية، وهي من بين شعارات الاحتجاجات السلمية التي خرجت ضد الحكومة الإيرانية وأشادت بمحمدي ووصفتها بأنها "مقاتلة في سبيل الحرية".

وقالت: "لجنة نوبل النرويجية قررت منح جائزة نوبل للسلام لعام 2023 لنرجس محمدي تكريما لنضالها ضد قمع النساء في إيران ومحاربتها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والحرية للجميع".

من جهته، قال زوج نرجس إن "هذه الجائزة للشعب الإيراني والناشطين في مجال حقوق الإنسان، وهي جائزة للمرأة والحياة والحراك من أجل الحرية".

وأضاف لرويترز: "الجائزة ستعزز نضال نرجس من أجل حقوق الإنسان.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن منح جائزة نوبل للسلام للناشطة الإيرانية المسجونة نرجس محمدي يسلط الضوء على شجاعة وتصميم المرأة الإيرانية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية إليزابيث ثروسيل: "لقد رأينا شجاعتهن وتصميمهن على مواجهة الأعمال الانتقامية والترهيب والعنف والاعتقال".

وأضافت: "لقد تعرضن للمضايقة بسبب ما يمكنهُنَّ ارتداءه وما لا يمكنهُنَّ ارتداءه. هناك إجراءات قانونية واجتماعية واقتصادية صارمة بشكل متزايد ضدهنَّ. هذا حقًا أمر يسلط الضوء على شجاعة وتصميم النساء في إيران وكيف أنهن أصبحن مصدر إلهام للعالم".