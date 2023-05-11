من هو علي غالي القيادي في "الجهاد الإسلامي" الذي اغتالته إسرائيل؟

بعد يوم شهد إطلاق مئات الصواريخ على إسرائيل، ردًا على عملية "السهم الواقي"، شنَّ الجيش الإسرائيلي، ليلة الأربعاء والخميس، عدة هجمات صاروخية في قطاع غزة، تركزت على منطقة خان يونس، واستهدفت ضرب أهداف تابعة لحركة "الجهاد الإسلامي".

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أكد الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة تابعة له اغتالت علي حسن علي، فجر اليوم الخميس، مسؤول الوحدة الصاروخية في حركة "الجهاد الإسلامي" في قطاع غزة، في اليوم الثالث لعملية "السهم الواقي"، أثناء تواجده في شقة سرية في خان يونس، ما أسفر عن مقتل شقيقه محمود وعنصر آخر في الحركة، كانا متواجدين معه.

بدورها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن مسؤول الوحدة الصاروخية في "سرايا القدس"، التابعة لحركة "الجهاد الإسلامي"، علي حسن غالي، الذي اغتالته إسرائيل، كان قد نجا من محاولة اغتيال في عملية "حارس الأسوار" العام 2021.