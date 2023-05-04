على خلفية عدة مطالبات.. أحزاب تهدد بالانسحاب من حكومة نتنياهو

وأشار بن غفير إلى أنه لا ينوي العودة عن قرار مقاطعة جلسات الكنيست، دون تحقيق إنجاز حقيقي في المجال الأمني، وطرح سلسلة من القضايا التي يطالب الدفع بها، مقابل استئناف التصويت مع الائتلاف الذي يشكّل الحكومة.

وبالرغم من ذلك، أفادت القناة الإسرائيلية 12، بأنه في ظلّ التصعيد الأخير، وعلى خلفية مطالَبة بن غفير، ومطالبات أخرى بالتصرّف بشكل مختلف إزاء الفلسطينيين، لا تنوي إسرائيل في هذه المرحلة، إعادة جثمان الشهيد الأسير خضر عدنان.

وتشمل شروط بن غفير للعدول عن قراره، تجديد سياسة الاغتيالات في غزة، والدفع بالقانون الذي يعطي حصانة للجنود الإسرائيليين. كما طالب بن غفير بهدم مبان في القدس المحتلة.

وفي حين ذكرت القناة أنه "لا يبدو أن الائتلاف في خطر مباشر، ويرجع ذلك جزئيًا إلى حقيقة أن كلا الجانبين نتنياهو وبن غفير، ليس لديهما بدائل، أشارت إلى أنه "على غرار التوترات السياسية، المحيطة بإلغاء خطة إضعاف القضاء، من الممكن أن تنتهي أزمة، وتبدأ أخرى".

فيما أوضح مسؤولون كبار في "عوتسما يهوديت"، أنه "لن نفكك الحكومة، لكن لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو".