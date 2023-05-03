لماذا كبحت إسرائيل ردَّها على صواريخ غزة بعد وفاة خضر عدنان؟

أقرَّ مسؤولون أمنيون إسرائيليون، بصعوبة الرد على إطلاق الصواريخ من غزة اتجاه إسرائيل، وذلك بعد إطلاق 22 صاروخًا تجاه المستوطنات الجنوبية"، بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

يأتي ذلك بعد إجراء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مناقشة حول تقييم الوضع في معسكر "جيلوليت" مع رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، ووزير الجيش يوآف غالانت، مساء الثلاثاء.

وأضاف القادة الأمنيون أنه "في الوقت الحالي لا يوجد أي اجتماع لمجلس الوزراء، وأن الخطوة الأولى ستكون ردة فعل أكثر أهمية من المرات السابقة في ضوء حجم إطلاق النار على إسرائيل".

وتم إطلاق وابل من الصواريخ من غزة اتجاه إسرائيل، بعد وفاة القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان، في السجون الإسرائيلية، إثر إضرابه عن الطعام لمدة 87 يومًا.