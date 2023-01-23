رئيس الدوما الروسي: العقوبات الأمريكية تقرّب بين موسكو وطهران
قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فيانشيسلاف فالودين، اليوم الإثنين، إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا وإيران لن تؤدي إلا إلى التقريب بين موسكو وطهران.
وأضاف فالودين خلال مؤتمره الصحفي مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في طهران، أن "العقوبات والتهديدات لن تمنع تطور العلاقات بين إيران وروسيا".
وأشار إلى أن "العلاقات الإيرانية الروسية شهدت تطورًا إيجابيًا كما تظهر العلاقات بين رئيسي البلدين علاقات ثنائية جيدة".
وكشف فالودين أن موسكو تبحث عن هياكل جديدة لتطوير العلاقات وتعميقها مع إيران التي تتهمها الدول الغربية بتزويد روسيا بأسلحة وطائرات مسيرة لاستخدامها في الحرب ضد أوكرانيا.
وأوضح رئيس مجلس الدوما الروسي بأن "الاتفاقية الاستراتيجية لمدة 25 عاما لا تشمل علاقات جديدة فحسب، بل ستخلق أساسًا لتطوير العلاقات".
واتهم فالودين الاتحاد الأوروبي باتباع سياسات الولايات المتحدة تجاه روسيا.
وقال: "يجب على قادة أوروبا الحصول على الطاقة والغاز التي يحتاجونها من الأسواق غير الروسية وبأسعار أعلى من ذي قبل، وهو أمر صعب للغاية بالنسبة لهم".
ووصل رئيس مجلس الدوما الروسي، إلى العاصمة طهران على رأس وفد من البرلمان، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام رسمية إيرانية.
وفي سياق متصل، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، إنه "بالتوازي مع الفرص والعلاقات الموجودة، هناك تحديات كالحظر على روسيا وإيران؛ ما يحتم القيام بالمزيد من التنسيق والتعاون المشترك".
وشدد قاليباف على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأولويات المتعلقة بالنفط والغاز والاستثمار، مشيراً إلى أنه "بحث مع فالودين قضايا التجارة والجمارك وتسهيل الأمور والتعاون المصرفي والمالي بين البلدين".
واعتبر قاليباف أن العلاقات بين إيران وروسيا وصلت إلى مستوى جديد.
من جهة أخرى، جدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان خلال تصريحات صحفية له اليوم، نفيه أن تكون طهران متورطة في الحرب ضد أوكرانيا، مضيفاً: "لسنا إلى جانب أي طرف في الحرب في أوكرانيا".
وقال عبداللهيان: العالم يواجه تحديات كبرى ومنها الحرب في أوكرانيا، وقد أوضحنا موقفنا بهذا الخصوص والمزاعم ضد إيران لا أساس لها".