رئيس الدوما الروسي: العقوبات الأمريكية تقرّب بين موسكو وطهران

قال رئيس مجلس الدوما الروسي، فيانشيسلاف فالودين، اليوم الإثنين، إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية على روسيا وإيران لن تؤدي إلا إلى التقريب بين موسكو وطهران.

وأضاف فالودين خلال مؤتمره الصحفي مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف في طهران، أن "العقوبات والتهديدات لن تمنع تطور العلاقات بين إيران وروسيا".

وأشار إلى أن "العلاقات الإيرانية الروسية شهدت تطورًا إيجابيًا كما تظهر العلاقات بين رئيسي البلدين علاقات ثنائية جيدة".