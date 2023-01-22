إيران: أوروبا أنهت المرحلة الأولى لتصنيف الحرس الثوري إرهابيًا "بضغط عملاء"
قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية، مساء الأحد، إن لديها "معلومات سرية" تفيد بأن المرحلة الأولى لما أسمته بـ"العمل المضحك" لتصنيف الحرس الثوري "إرهابيًا"، تمت بضغط وتأثير "جماعات الضغط الإرهابية وعملاء البرلمان الأوروبي".
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن "الأوروبيين، الذين على عكس الأمريكيين، لديهم ارتباط إقليمي بالمنطقة الحساسة في غرب آسيا، لو قاموا بمراجعة تجربة الأمريكيين لما ارتكبوا هذا العمل غير القانوني وغير المقبول، والذي يتعارض مع المادة 2 البند 7 من ميثاق الأمم المتحدة".
وأعلنت الوزارة "التضامن الكامل مع الحرس الثوري باعتباره الركيزة الأساسية لقوات الدفاع في البلاد"، واصفة في بيانها "تصرفات البرلمان الأوروبي بغير المجدية والمتسرعة وغير الحكيمة".
وتابع البيان: "الاتحاد الأوروبي، الذي يمر حاليًا بحالة غير مسبوقة من أزمة انعدام التضامن وضعف الكفاءة والأداء، أثبت أنه متورط أيضًا في سوء التقدير وأزمة هوية".
وهددت وزارة الاستخبارات الإيرانية بأنها "ستتخذ خطوة المعاملة بالمثل في حال أي عمل يخالف الأمن القومي لإيران، وهذا حق شرعي ومسلم به"، حسب البيان.
وأصدر البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، قرارًا يطالب السلطات الإيرانية بـ"إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان وإعدام المتظاهرين وقمع المعارضة"، كما طالب بإدراج الحرس الثوري في لائحة التنظيمات الإرهابية للاتحاد.
وعقد مجلس النواب الإيراني، صباح الأحد، جلسة مغلقة بحضور وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وقائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، لمناقشة قرار البرلمان الأوروبي الأخير.
وهدد البرلمان الإيراني بوضع القوات العسكرية التابعة للاتحاد الأوروبي على لائحة الإرهاب في حال تم إدراج الحرس الثوري على اللائحة.
وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني علي رضا سليمي: "ستعلن إيران أيضًا جميع المؤسسات العسكرية الأوروبية على أنها إرهابية، ومن الآن فصاعدًا، لن تكون أي من المؤسسات العسكرية الأوروبية في المنطقة آمنة".