إيران: أوروبا أنهت المرحلة الأولى لتصنيف الحرس الثوري إرهابيًا "بضغط عملاء"

وأعلنت الوزارة "التضامن الكامل مع الحرس الثوري باعتباره الركيزة الأساسية لقوات الدفاع في البلاد"، واصفة في بيانها "تصرفات البرلمان الأوروبي بغير المجدية والمتسرعة وغير الحكيمة".

وتابع البيان: "الاتحاد الأوروبي، الذي يمر حاليًا بحالة غير مسبوقة من أزمة انعدام التضامن وضعف الكفاءة والأداء، أثبت أنه متورط أيضًا في سوء التقدير وأزمة هوية".

وهددت وزارة الاستخبارات الإيرانية بأنها "ستتخذ خطوة المعاملة بالمثل في حال أي عمل يخالف الأمن القومي لإيران، وهذا حق شرعي ومسلم به"، حسب البيان.

وأصدر البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، قرارًا يطالب السلطات الإيرانية بـ"إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان وإعدام المتظاهرين وقمع المعارضة"، كما طالب بإدراج الحرس الثوري في لائحة التنظيمات الإرهابية للاتحاد.

وعقد مجلس النواب الإيراني، صباح الأحد، جلسة مغلقة بحضور وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وقائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، لمناقشة قرار البرلمان الأوروبي الأخير.