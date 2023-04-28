استطلاع: غانتس يواصل تقدمه على لابيد وانكماش كتلة نتنياهو

وبحسب استطلاع صحيفة "معاريف" العبرية، الذي أجراه مدير معهد السياسات الدكتور مناحيم لازار، سيحصل حزب "المعسكر الرسمي" على 28 مقعدًا بالفعل، في حال أجريت انتخابات الكنيست اليوم.

وجرى الاستطلاع بعد مراسم إحياء ذكرى القتلى الإسرائيليين، ومراسم إضاءة الشعلة في القدس، والتي حضرها بيني غانتس، ويائير لابيد.

وأظهر الاستطلاع، مواصلة ضعف حزب "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لابيد، وحصوله على 17 مقعدا مقارنة بـ 19 في الاستطلاع السابق. وفقدان حزب "الليكود" أيضًا 3 مقاعد، وحصوله على 23 مقعدا فقط.

كما أظهر الاستطلاع أن كتلة أحزاب المعارضة مستمرة في النمو بشكل أقوى، وحصولها بالفعل على 70 مقعدا، مقارنة بـ 50 فقط لكتلة أحزاب التحالف الحكومي الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو.

وفي الاستطلاع الحالي، اجتاز حزب "ميرتس" و"العمل" نسبة الحسم في الانتخابات، حيث حصل كل منهما على 4 مقاعد. ومع ذلك، فإنهم يقفون على عتبة نسبة الحسم التي تبلغ 3.4% لحزب "ميرتس"، و3.3% لحزب "العمل". وكذلك الأمر بالنسبة لحزب "عوتسما يهوديت" برئاسة إيتمار بن غفير، بنسبة 3.7%، علما أن نسبة الحسم الفعلية تبلغ 3.5%.

وردا على سؤال "لو جرت انتخابات كنيست جديدة اليوم، لمن ستصوت؟"، كانت الإجابات كالتالي: "المعسكر الرسمي" بقيادة بيني غانتس، وجدعون ساعر وغادي آيزنكوت سوف يحصل على 28 مقعدًا، الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو 23 مقعدا، "يوجد مستقبل" برئاسة يائير لابيد، 17 مقعدا، "شاس" بقيادة أرييه درعي 10 مقاعد، "يهدوت هتوراة" بقيادة يتسحاق غولدكنوبف وموشيه غافني 7 مقاعد.