إثيوبيا تعلن تعبئة رابعة ناجحة لسد النهضة‎

أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد الأحد انتهاء عملية تعبئة سد النهضة الضخم على النيل الأزرق، الذي يشكّل مصدر توتر مع مصر والسودان.

وكتب أحمد عبر منصة "إكس"، "أعلن بسرور بالغ أن التعبئة الرابعة والأخيرة لسد النهضة تمت بنجاح"، وذلك بعد أسبوعين من جولة مفاوضات جديدة بشأنه بين الدول الثلاث، وأضاف "واجهنا الكثير من التحديات، واضطررنا مرارًا الى التراجع. واجهنا تحديًا داخليًّا وضغوطات خارجية"، لكنه أكد أن بلاده "ستنجز ما تعهدت به".

منذ 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء سدّ النهضة وتشغيله، إلا أنّ جولات طويلة من التفاوض لم تثمر حتى الآن اتفاقًا.

وبدأت في الـ27 من آب/أغسطس جولة جديدة من المفاوضات في القاهرة. وقال وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم في حينذاك إنها تهدف إلى التوصل لاتفاق "يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث"، مشددًا على "أهمية التوقف عن أيّ خطوات أحادية في هذا الشأن".